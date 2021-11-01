Джерело - Чемпіон.
У 10 турі німецької Бундесліги Аугсбург розгромив Штутгарт.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
10 тур, 31 жовтня
Голи: 0:1 - 7 Фухріх, 1:1 - 30 Оксфорд, 2:1 - 52 Гауелеу, 3:1 - 72 Нідерлерхнер, 4:1 - 81 Фінбогасон
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Джерело - Чемпіон.
У 10 турі німецької Бундесліги Аугсбург розгромив Штутгарт.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
10 тур, 31 жовтня
Голи: 0:1 - 7 Фухріх, 1:1 - 30 Оксфорд, 2:1 - 52 Гауелеу, 3:1 - 72 Нідерлерхнер, 4:1 - 81 Фінбогасон