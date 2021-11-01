Рома поступилася Мілану

Джерело - Чемпіон.

Рома у домашньому матчі 11-го туру італійської Серії А програла Мілану.

Для тренера Жозе Моурінью, який очолює римську команду, це перша в кар'єрі домашня поразка у Серії А.

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Він працював з Інтером у період з 2008 по 2010 рік. Тоді міланська команда під керівництвом португальця жодного разу не програла на своєму стадіоні у 38 матчах.

На старті цього сезону Рома на Стадіо Олімпіко чотири рази перемогла та одного разу зіграла внічию.

Таким чином, поразка від Мілана перервала домашню безпрограшну серію Моурінью у Серії А із 43 матчів.