Джерело - Чемпіон.
Реал Сосьєдад втратив перемогу над Атлетіком у 12-у турі іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
12 тур, 31 жовтня
Реал Сосьєдад - Атлетік 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 58 Ісак(П), 1:1 - 90+1 Муніаїн
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Джерело - Чемпіон.
Реал Сосьєдад втратив перемогу над Атлетіком у 12-у турі іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
12 тур, 31 жовтня
Реал Сосьєдад - Атлетік 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 58 Ісак(П), 1:1 - 90+1 Муніаїн