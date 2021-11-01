 Ла-Ліга. Реал Сосьєдад - Атлетік 1:1. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Реал Сосьєдад - Атлетік 1:1. Огляд матчу

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#Ла-Ліга, #Реал Сосьєдад, #Атлетік

Джерело - Чемпіон.

Реал Сосьєдад втратив перемогу над Атлетіком у 12-у турі іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

12 тур, 31 жовтня

Реал Сосьєдад - Атлетік 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Ісак(П), 1:1 - 90+1 Муніаїн

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