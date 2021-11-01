Вацко: Луческу вимагав від гравців Шахтаря тиснути на арбітрів

Головний тренер Динамо Мірча Луческу, будучи коучем Шахтаря, говорив гравцям донецького клубу чинити тиск на арбітрів.

Про це заявив український коментатор Віктор Вацко.

"Коли Луческу був у Шахтарі, яка команда найбільше розмовляла з арбітрами? Я розмовляв із футболістами того Шахтаря. Це вимога Луческу - футболісти мають розмовляти з арбітрами, мають чинити тиск на арбітрів.

Запитайте гравців Шахтаря, які грали за Луческу: Шевчука, Срну, Гая, Тимощука. Це вимога Луческу, вони мали бігти до судді і чинити тиск на арбітра, заганяти його в паніку і таким чином психологічно змушувати їх судити на твою користь", - сказав Вацко.