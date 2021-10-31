Український коментатор вказав причину провального виступу Колоса

Влітку ковалівський Колос добре підсилився гравцями з українських клубів.

Про це заявив коментатор Віктор Вацко у програмі Великий футбол.

"Ковалівський Колос став заручником свого прогресу. У попередньому сезоні досягли результату. А нині у них немає рівня і класу, вони прагнуть тягнутися до тих результатів.

Ренан був лідером у Львові, Сітчінава - в Інгульці, Нурієв - у Миная. Не можна сказати, що Колос помилився з підсиленням. Раніше опиралися на досвідчених гравців. Нині вони може не тягнуть. Не відомо, що у колективі. Як новачків сприймають лідери команди. Друге, зміна тренера", - зазначив Вацко.