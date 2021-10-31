Леоненко: Небезпечно забивати багато голів перед єврокубками

Експерт - про виступ лідерів у 13 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Погано, що Шахтар, Динамо та Зоря пропустили голи перед єврокубками.

Про це заявив ексгравець збірної України та Динамо Віктор Леоненко у програмі Великий футбол.

"Українським клубам небезпечно забивати багато голів перед матчами в єврокубках. Динамо мало забивати вісім голів. Про це говорив і Луческу. А два голи забив опорник Сидорчук. Погано, що команди пропустили голи перед єврокубками", - зазначив Леоненко.

Нагадаємо, що у 13-му турі УПЛ Динамо переграло Маріуполь (3:2), Шахтар розгромив Десну (4:1), а Зоря - Металіст 1925 (6:1).