 Леоненко: Небезпечно забивати багато голів перед єврокубками | Футбол | Champion.com.ua
УПЛ. Зоря у більшості знищила Металіст 1925 у 13 турі
Сьогодні 21:27 339
Захареєв вийшов до чвертьфіналу чемпіонату світу
Сьогодні 21:50 143
Леоненко: Небезпечно забивати багато голів перед єврокубками
Сьогодні 21:47 181
УПЛ. Рух та Олександрія не виявили сильнішого в 13 турі
Сьогодні 18:54 1019
УПЛ. Львів вирвав перемогу у Колоса
Сьогодні 15:50 470
Реал - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 15:16 321
Кличко: Хочемо, щоб бій Усик - Джошуа відбувся у Києві
Сьогодні 14:17 789
На матчі Динамо – Барселона буде працювати арбітр з Румунії
Сьогодні 13:32 395
Згадати все. Як 70-кілограмовий українець знищив 110-кілограмового дагестанця
Сьогодні 12:18 6779 1
Офіційно підтвердили дату наступного бою Ломаченка
Сьогодні 12:13 1219
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Відомий коментатор назвав Бутка латентним геєм
Відомий коментатор назвав Бутка латентним геєм Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:00 257
Ексзірка Баварії та Реала влаштував сутичку під час матчу чемпіонату Катара
Ексзірка Баварії та Реала влаштував сутичку під час матчу чемпіонату Катара Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:35 248
Журналістка Шахтаря дотепно "відшила" Мілевського
Журналістка Шахтаря дотепно "відшила" Мілевського Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:15 382
9-річний син Марлоса вказав Путіну куди йому треба забиратися
9-річний син Марлоса вказав Путіну куди йому треба забиратися Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:04 1532
Ван Бастен забив один із найкращих голів в історії у ворота СРСР
Ван Бастен забив один із найкращих голів в історії у ворота СРСР Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:18 819
Хазрі зі своєї половини поля забив гол у ворота Меца
Хазрі зі своєї половини поля забив гол у ворота Меца Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:54 386
Дівчина Вербича опублікувала відверті фото в еротичній білизні
Дівчина Вербича опублікувала відверті фото в еротичній білизні Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:40 1281
Згадати все. Як 70-кілограмовий українець знищив 110-кілограмового дагестанця
Згадати все. Як 70-кілограмовий українець знищив 110-кілограмового дагестанця Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:18 6773 1
Голкіпер збірної України взяв участь у шоу Маска
Голкіпер збірної України взяв участь у шоу Маска Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:37 1795
Сидорчук у матчі з Маріуполем зробив перший дубль у кар'єрі, другий гол - космос
Сидорчук у матчі з Маріуполем зробив перший дубль у кар'єрі, другий гол - космос Андрій Твердохліб
Вчора 20:10 1881
На чемпіонаті світу 1986 Марадона забив найкращий гол у історії футболу
На чемпіонаті світу 1986 Марадона забив найкращий гол у історії футболу Андрій Твердохліб
Вчора 19:48 1890
Марадоні виповнився б 61 рік: еволюція та найкращі голи
Марадоні виповнився б 61 рік: еволюція та найкращі голи Valeriy Ruchka
Вчора 17:41 6857
Зірка НБА повернувся з роздягальні та подарував дівчинці майку в її день народження
Зірка НБА повернувся з роздягальні та подарував дівчинці майку в її день народження Андрій Твердохліб
Вчора 17:33 328
Шахтар нарешті отримав свій кубок УЄФА
Шахтар нарешті отримав свій кубок УЄФА Андрій Твердохліб
Вчора 16:33 849
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Андрій Твердохліб
Вчора 15:39 17479 1
Депай зворушливо попрощався з Куманом, згадавши дитинство
Депай зворушливо попрощався з Куманом, згадавши дитинство Андрій Твердохліб
Вчора 15:32 576
Відео дня. 97-річний українець зіграв у теніс з Надалем
Відео дня. 97-річний українець зіграв у теніс з Надалем Андрій Твердохліб
Вчора 15:17 679
Ракицький забив фантастичний гол зі штрафного в РПЛ
Ракицький забив фантастичний гол зі штрафного в РПЛ Андрій Твердохліб
Вчора 13:47 2979
Арена Львів святкує день народження - на ній збірна України зіграла один із найкращих матчів в історії
Арена Львів святкує день народження - на ній збірна України зіграла один із найкращих матчів в історії Андрій Твердохліб
29.10.2021 19:35 1330
Шевченко зворушливо привітав сина з днем народження
Шевченко зворушливо привітав сина з днем народження Андрій Твердохліб
29.10.2021 18:58 1126 1
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:41 Бокс Ломаченко - Коммі: онлайн-трансляція бою 1873
22:30 Футбол Ураган переміг Юнайтед Галац у Лізі чемпіонів 86
22:13 Футбол Селезньов: Мені треба забити 8 голів 139
22:13 Хокей Краматорськ у овертаймі дотис Рулав Одд у 14 турі УХЛ 81
22:02 Футбол Вацко: Колос став заручником свого прогресу 174
21:58 Футбол Металіст 1925 - Зоря 1:6. Огляд матчу 147
21:50 Бокс Захареєв вийшов до чвертьфіналу чемпіонату світу 143
21:47 Футбол Леоненко: Небезпечно забивати багато голів перед єврокубками 181
21:31 Пряма трансляція Серія А. Рома - Мілан: онлайн-трансляція. LIVE 835
21:27 Футбол УПЛ. Зоря у більшості знищила Металіст 1925 у 13 турі 339
21:09 Футбол Оболонь перемогла Поділля, ВПК-Агро розібрався з Кременем у 16 турі першої ліги 198
21:02 Футбол Спеція з Коваленком поступилася Фіорентині, Інтер переграв Удінезе. Результати матчів Серії А 561
21:00 Блог Відомий коментатор назвав Бутка латентним геєм 261
20:47 Футбол Рух - Олександрія 0:0. Огляд матчу 205
20:37 Футбол Боруссія М переграла Бохум . Результати матчів 10 туру Бундесліги 352
20:35 Блог Ексзірка Баварії та Реала влаштував сутичку під час матчу чемпіонату Катара 252
20:25 Футбол Вест Гем Ярмоленка розгромив Астон Віллу, Лідс здолав Норвіч. Результати 10 туру АПЛ 818
20:15 Блог Журналістка Шахтаря дотепно "відшила" Мілевського 388
20:09 Футбол Атлетіко - Бетіс 3:0. Огляд матчу 206
19:53 Футбол Брест сенсаційно здолав Монако, Ніцца здобула вольову перемогу над Анже. Результати матчів 12 туру Ліги 1 511
19:43 Баскетбол Київ-Баскет знищив Хімік, Кривбас поступився Запоріжжю. Результати матчів Суперліги 246
19:32 Футбол Атлетіко розгромило Бетіс. Результати матчів 12 туру Ла-Ліги 433
19:25 Футбол Гладкий та Громов - у стартовому складі Зорі на матч з Металістом 1925 307
19:22 Пряма трансляція УПЛ. Металіст 1925 - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE 1668
19:09 Футбол Інтер - Удінезе 2:0. Огляд матчу 201

Леоненко: Небезпечно забивати багато голів перед єврокубками

Сьогодні 21:47 181 0
Експерт - про виступ лідерів у 13 турі УПЛ
Леоненко: Небезпечно забивати багато голів перед єврокубками
#Леоненко, #Шахтар, #Динамо, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

Погано, що Шахтар, Динамо та Зоря пропустили голи перед єврокубками.

Про це заявив ексгравець збірної України та Динамо Віктор Леоненко у програмі Великий футбол.

"Українським клубам небезпечно забивати багато голів перед матчами в єврокубках. 

Динамо мало забивати вісім голів. Про це говорив і Луческу. А два голи забив опорник Сидорчук.

Погано, що команди пропустили голи перед єврокубками", - зазначив Леоненко.

Нагадаємо, що у 13-му турі УПЛ Динамо переграло Маріуполь (3:2), Шахтар розгромив Десну (4:1), а Зоря - Металіст 1925 (6:1).

Коментарі ()