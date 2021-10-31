Леоненко: Небезпечно забивати багато голів перед єврокубками

Джерело - Чемпіон.
Погано, що Шахтар, Динамо та Зоря пропустили голи перед єврокубками.
Про це заявив ексгравець збірної України та Динамо Віктор Леоненко у програмі Великий футбол.
"Українським клубам небезпечно забивати багато голів перед матчами в єврокубках.
Динамо мало забивати вісім голів. Про це говорив і Луческу. А два голи забив опорник Сидорчук.
Погано, що команди пропустили голи перед єврокубками", - зазначив Леоненко.
Нагадаємо, що у 13-му турі УПЛ Динамо переграло Маріуполь (3:2), Шахтар розгромив Десну (4:1), а Зоря - Металіст 1925 (6:1).