Джерело - Чемпіон.
Рух зіграє проти Олександрії у тринадцятому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Рух: Паньків, Руніч, Сич, Карасюк, Федорчук, Білий, Альваренга, Мисик, Борячук, Таллес, Мартинюк
Запасні: Бандура, Сапуга, Кондраков, Дідик, Лях, Кузик, Стаменковіч, Притула, Гагун
Олександрія: Білик, Бабогло, Калюжний, Спінеллі, Третьяков, Мірошніченко, Кирюханцев, Демченко, Цуріков, Рибалка, Дубра
Запасні: Горох, Мельник, Бухал, Кожушко, Мустафаєв, Копина, Устименко
Поєдинок розпочнеться о 17:00.