Боруссія Дортмунд - Кельн 2:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпiон.
У матчі 10 туру німецької Бундесліги Боруссія Дортмунд переграла Кельн.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
10 тур, 30 жовтня
Боруссія Дортмунд - Кельн 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 40 Азар, 2:0 - 64 Тіггес
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Джерело - Чемпiон.
У матчі 10 туру німецької Бундесліги Боруссія Дортмунд переграла Кельн.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
10 тур, 30 жовтня
Боруссія Дортмунд - Кельн 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 40 Азар, 2:0 - 64 Тіггес