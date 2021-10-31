Полтава впевнено переграла Суми в Другій лізі

Джерело - Чемпiон.
У 16 турі чемпіонату України Другої ліги СК Полтава на виїзді переграв Суми.
Хоча господарі відкрили рахунок в матчі та полтавці ще в першому таймі вийшли вперед. А у другій половині гри тільки закріпили перевагу.
Чемпіонат України
Друга ліга, група Б
16 тур
31 жовтня
ФК Суми - СК Полтава 1:3 (1:2)
Голи: 1:0 - 7 Пилипенко, 1:1 - 33 Таранушич, 1:2 - 40 Стрельцов, 1:3 - 68 Яременко
Сьогодні ще зіграють:
АФСК (Київ) – Дніпро (Черкаси)
Київ. Стадіон Лівий Берег, 13:00
Нива (Вінниця) – Епіцентр (Дунаївці)
Вінниця. Стадіон Центральний, 14:00.
Карпати (Галич) – Любомир (Ставище)
Львів, стадіон СКІФ, 14:00
Група Б
ФК Тростянець – МФК Миколаїв
Тростянець, стадіон ім. В. П. Куца, 14:00.