Полтава впевнено переграла Суми в Другій лізі

Результати матчів Другої ліги

Джерело - Чемпiон.

У 16 турі чемпіонату України Другої ліги СК Полтава на виїзді переграв Суми.

Хоча господарі відкрили рахунок в матчі та полтавці ще в першому таймі вийшли вперед. А у другій половині гри тільки закріпили перевагу.

Чемпіонат України

Друга ліга, група Б

16 тур

31 жовтня

ФК Суми - СК Полтава 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 7 Пилипенко, 1:1 - 33 Таранушич, 1:2 - 40 Стрельцов, 1:3 - 68 Яременко

Сьогодні ще зіграють:

АФСК (Київ) – Дніпро (Черкаси)

Київ. Стадіон Лівий Берег, 13:00

Нива (Вінниця) – Епіцентр (Дунаївці)

Вінниця. Стадіон Центральний, 14:00.

Карпати (Галич) – Любомир (Ставище)

Львів, стадіон СКІФ, 14:00

Група Б

ФК Тростянець – МФК Миколаїв

Тростянець, стадіон ім. В. П. Куца, 14:00.