Полтава впевнено переграла Суми. Результати матчів Другої ліги

Результати матчів Другої ліги

Джерело - Чемпiон.

У 16 турі чемпіонату України Другої ліги СК Полтава на виїзді переграв Суми.

Хоча господарі відкрили рахунок в матчі та полтавці ще в першому таймі вийшли вперед. А у другій половині гри тільки закріпили перевагу.

Чемпіонат України

Друга ліга, група Б

16 тур

31 жовтня

ФК Суми - СК Полтава 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 7 Пилипенко, 1:1 - 33 Таранушич, 1:2 - 40 Стрельцов, 1:3 - 68 Яременко

Дніпро досить легко на виїзді переграв столичний АФСК.

АФСК (Київ) – Дніпро (Черкаси) 0:3

Голи: 0:1 - 33 Бистрицький, 0:2 - 38 Мартян (п), 0:3 - 84 Савісько

Епіцентр створив камбек у протистоянні з Нивою.

Нива (Вінниця) – Епіцентр (Дунаївці) 3:4 (3:2)

Голи: 1:0 - 2 Загорулько, 2:0 - 7 Загорулько, 2:1 - 36 Кривобедрий, 2:2 - 38 Немтінов, 3:2 45+1 - Громок, 75 - 3:3 Захарченко, 3:4 - 84 Барбоза.

Карпати і Любомир на голи так і не спромоглися.

Карпати (Галич) – Любомир (Ставище) 0:0

А Тростянець вдома переграв Миколаїв.

ФК Тростянець – МФК Миколаїв 4:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 15 Окатий, 1:1 - 20 Пааго, 1:2 - 40 Кравченко (П), 2:2 - 44 Полянський, 3:2 - 55 Полянський, 4:2 - 79 Сліпухін