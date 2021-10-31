Колишній тренер Динамо не зміг потрапити на матч Маліновського, через російську вакцину

Спутнік не сприймають серйозно

Джерело - Чемпiон.

Колишній наставник Динамо Юрій Сьомін не зміг відвідати поєдинок між Аталантою та Лаціо (2:2).

Про це повідомив сам спеціаліст.

"Приїхав на матч Аталанта – Лаціо. На поєдинок не потрапив, оскільки без вакцини Pfizer не пускають.

Сподіваюся, на Ювентус – Зеніт зі щепленням "Спутник" проблем не буде", – написав Сьомін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, поєдинок між Аталантою та Лаціо завершився з рахунком 2:2. Український півзахисник Руслан Маліновський з'явився на полі на 59-й хвилині і допоміг "бергамаскам" врятувати нічию. Матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Ювентус – Зеніт відбудеться у вівторок у Турині.