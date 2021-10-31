Суми зіграють проти Полтави, Нива зустрінеться з Епіцентром. Розклад матчів Другої ліги

Джерело - Чемпiон.
Сьогодні, 31 жовтня відбудуться п'ять матчів 16 туру Другої ліги.
Друга ліга
31 жовтня
Група А
АФСК (Київ) – Дніпро (Черкаси)
Київ. Стадіон Лівий Берег, 13:00
Арбітр – Ярослав Леськів
Нива (Вінниця) – Епіцентр (Дунаївці)
Вінниця. Стадіон Центральний, 14:00.
Арбітр – Михайло Райда (Кушниця)
Карпати (Галич) – Любомир (Ставище)
Львів, стадіон СКІФ, 14:00
Арбітр – Павло Децюк (Чернігів)
Група Б
ФК Суми – СК Полтава
Суми. Стадіон Ювілейний, 14:00
Арбітр – Микита Богатир (Запоріжжя)
ФК Тростянець – МФК Миколаїв
Тростянець, стадіон ім. В. П. Куца, 14:00.
Арбітр – Дмитро Кузовлєв (Запоріжжя)