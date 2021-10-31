Гоменюк: У Металіста не такі велики борги перед гравцями, якщо Ярославський витрачає на камеру по 250 000 гривень

Колишній форвард Металіста Володимир Гоменюк сподівається стягнути борг розміром 4 мільйони гривень перед ним з боку харківського клубу.

Про це заявив ексгравець.

"Скільки Металіст винен? Десь 4 млн гривень. Плюс мінус.

Суд іде, зараз знову якесь засідання виграли у Верховному суді. Процес іде. Як буде - не знаю.

Повинен платити Ярославський чи ні - не знаю. Потрібно у юриста питати. Знаю одне - я підписував контракт із Красніковим, коли він був ще. Його немає, але зараз він знову у команді. Можна провести паралелі, що суто теоретично має відношення тоді і зараз.

Бренд той самий. Назва та сама. Емблема та сама. На мою думку, якби Ярославський хотів, щоб це був чистий клуб без боргів, хоча я знаю, що там футболісти особливо не судилися. Знаю, там Едмар, Березовчук, Шелаєв. Не знаю, чи довів свій суд Шав'єр, він у Бразилії мав подавати.

І все. А решта всіх просто пішли безкоштовними. Тобто не така велика сума, щоби закрити Ярославському, якщо він витрачає на камеру по 250 тисяч гривень. Грубо кажучи, на академію кілька мільйонів", - зазначив Гоменюк.