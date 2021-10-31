Колишній форвард Таврії, Дніпра, Металіста та збірної України Володимир Гоменюк хотів залишитися жити у Криму.

Про це заявив ексгравець.

"Був у Криму у 2018 році. Продавав квартиру. Залишав Крим з почуттям, що сюди більше не приїду. Хоча був час, коли я там купував нерухомість і налаштовував себе, що там житиму. Мені там дуже подобається".

Анексія Криму? Нині ті, хто там живе, кримчани, вони вважають, що у них все гаразд. Не вважають, що їх хтось захопив, хоч самі визнають, що голосування жодного не було", - сказав Гоменюк.