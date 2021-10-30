Челсі розгромив Ньюкасл з рахунком 0:3

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 жовтня, відбулося 6 матчів англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

10 тур, 30 жовтня

Лестер - Арсенал 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 5 Габріель, 0:2 - 18 Сміт-Роу

Бернлі - Брентфорд 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 4 Вуд, 2:0 - 32 Лоутон, 3:0 - 36 Корне, 3:1 - 79 Годдос

Ліверпуль - Брайтон 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 4 Хендерсон, 2:0 - 24 Мане, 2:1 - 41 Мвепу, 2:2 - 65 Троссард

Манчестер Сіті - Крістал Пелес 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Заа, 0:2 - 88 Галлахер

Ньюкасл - Челсі 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 65 Джеймс, 0:2 - 77 Джеймс, 0:3 - 81 Жоржиньо(П)

Вотфорд - Саутгемптон 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Адамс

Сьогодні, 30 жовтня, в АПЛ відбудеться ще один матч:

19:30. Тоттенгем - Манчестер Юнайтед