Матч Зоря - ЦСКА у Лізі конференції відбудеться без глядачів

Керівництво Зорі сповістило УЄФА про те, що найближчий домашній матч проти ЦСКА із Софії команда проведе у Запоріжжі за зачиненими дверима.

Про це повідомляє gol.bg.

Причина проведення матчу без уболівальників на трибунах – пандемія коронавірусу та обмеження місцевих органів охорони здоров'я.

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Цього тижня Зоря домовилася з відповідальними службами про те, щоб для матчу єврокубку було зроблено виняток, але у результаті було ухвалено рішення не пускати фанатів на трибуни Славутич Арени.

Матч Зоря – ЦСКА відбудеться 4 листопада.