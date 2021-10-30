 Матч Зоря - ЦСКА у Лізі конференції відбудеться без глядачів | Футбол | Champion.com.ua
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Матч Зоря - ЦСКА у Лізі конференції відбудеться без глядачів

Сьогодні 14:27 220 0
Матч Зоря - ЦСКА у Лізі конференції відбудеться без глядачів
Матч Зоря - ЦСКА у Лізі конференції відбудеться без глядачів
#ЦСКА, #Зоря

Джерело - sport.ua.

Керівництво Зорі сповістило УЄФА про те, що найближчий домашній матч проти ЦСКА із Софії команда проведе у Запоріжжі за зачиненими дверима.

Про це повідомляє gol.bg.

Причина проведення матчу без уболівальників на трибунах – пандемія коронавірусу та обмеження місцевих органів охорони здоров'я.

Актуально: ЦСКА Софія - Зоря 0:1. Огляд матчу

Цього тижня Зоря домовилася з відповідальними службами про те, щоб для матчу єврокубку було зроблено виняток, але у результаті було ухвалено рішення не пускати фанатів на трибуни Славутич Арени.

Матч Зоря – ЦСКА відбудеться 4 листопада.

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