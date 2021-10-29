 Хаві визначився з пріоритетними трансферами Барселони | Футбол | Champion.com.ua
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Хаві визначився з пріоритетними трансферами Барселони

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Хаві визначився з пріоритетними трансферами Барселони
Фото - gettyimages
#Хаві, #Барселона

Джерело - isport.ua.

Головний тренер катарського Аль-Садда Хаві найближчим часом може очолити Барселону.

Про це повідомляє Sport.es.

Іспанський фахівець уже визначився із бажаними трансферами команди. Хаві хотів би бачити у своєму складі вінгера Баварії Кінгслі Комана. 

Чинний контракт Комана з німецьким клубом спливає влітку 2023 року. Сторони вже вели переговори про продовження, але вони зірвалися.

Також, Хаві хоче запросити нападника Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга. Англієць входить у шорт-лист "синьо-гранатових". Каталонці розглядають можливість взяти в оренду Стерлінг у зимове трансферне вікно.

Нагадаємо, Хаві очолить Барселону перед матчем із Сельтою.

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