Хаві визначився з пріоритетними трансферами Барселони

Хаві хоче запросити двох футболістів

Головний тренер катарського Аль-Садда Хаві найближчим часом може очолити Барселону.

Про це повідомляє Sport.es.

Іспанський фахівець уже визначився із бажаними трансферами команди. Хаві хотів би бачити у своєму складі вінгера Баварії Кінгслі Комана.

Чинний контракт Комана з німецьким клубом спливає влітку 2023 року. Сторони вже вели переговори про продовження, але вони зірвалися.

Також, Хаві хоче запросити нападника Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга. Англієць входить у шорт-лист "синьо-гранатових". Каталонці розглядають можливість взяти в оренду Стерлінг у зимове трансферне вікно.

Нагадаємо, Хаві очолить Барселону перед матчем із Сельтою.