Директор Ювентуса: Роналду приніс іміджеву вигоду Ювентусу

Директор Ювентуса прокоментував період виступів Кріштіану Роналду за туринський клуб

Директор Ювентуса Мауріціо Аррівабене оцінив період виступів нападника Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду за туринський клуб.

Про це розповів сам функціонер.

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"Роналду приніс іміджеву вигоду Ювентусу і всьому італійському футболу. Після відходу Кріштіану команді довелося звикнути до того, щоб брати всю відповідальність на свої плечі", - відзначив Аррівабене.

Роналду виступав за Ювентус з 2018-го по 2021 рік. У складі туринського клубу нападник двічі виграв чемпіонат і суперкубок Італії, а також один раз Кубок країни.