Директор Ювентуса: Роналду приніс іміджеву вигоду Ювентусу

Джерело - ua-football.com.
Директор Ювентуса Мауріціо Аррівабене оцінив період виступів нападника Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду за туринський клуб.
Про це розповів сам функціонер.
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"Роналду приніс іміджеву вигоду Ювентусу і всьому італійському футболу. Після відходу Кріштіану команді довелося звикнути до того, щоб брати всю відповідальність на свої плечі", - відзначив Аррівабене.
Роналду виступав за Ювентус з 2018-го по 2021 рік. У складі туринського клубу нападник двічі виграв чемпіонат і суперкубок Італії, а також один раз Кубок країни.