Динамо практично не існувало, доки в клуб не прийшов Луческу, - Рац

Головний тренер Динамо Мірча Лучесу керує так само, як і у Шахтарі.

Про це сказав ексзахисник гірників та збірної Румунії Разван Рац.

Актуально: Луческу накричав на арбітра матчу зі СК Дніпро-1

"Київське Динамо повернулося до авангарду українського футболу завдяки Мірчі Луческу. Його заслуга найбільша, бо Динамо практично не існувало, доки в клуб не прийшов Мірча Луческу. Їх просто не було. Мірча є вирішальним фактором, він керує так само, як і у Шахтарі, щоб створити команду з великою кількістю трофеїв", - сказав Рац.