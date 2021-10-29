Тете і Марлос зробили гру у переможному матчі Шахтаря над одеським Чорноморцем (3:0) у поєдинку 1/8 фіналу Кубка України.

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Так вважає колишній форвард київського Динамо та збірної України Віктор Леоненко.

"Я побачив у Шахтаря лише другий тайм. Тете, Марлос вийшли і зробили гру. Та й Фернандо був активним. Радий за молодого.

У першому таймі розбирати просто нема чого. Але ще треба відзначити молодь у Чорноморці, бо видно роботу Мороза. Зрозуміло, що хтось перегорів. Але перший тайм витримали.

Тренери люблять говорити, що у другому таймі додали. Нічого не додали, просто забили — і все. Чорноморець тайм витримав, але у другому молодь попливла. Побігли купатися. А Шахтар довів справу до впевненої перемоги. На мою думку, Дентіньйо все життя гратиме у Шахтарі, — сказав Леоненко.