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Леоненко: Я побачив у Шахтаря лише другий тайм

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Леоненко прокоментував перемогу Шахтаря
Леоненко: Я побачив у Шахтаря лише другий тайм

Джерело - Чемпiон.

Тете і Марлос зробили гру у переможному матчі Шахтаря над одеським Чорноморцем (3:0) у поєдинку 1/8 фіналу Кубка України.

Важливо: Трансфер гравця Шахтаря опинився в центрі уваги прокуратури

Так вважає колишній форвард київського Динамо та збірної України Віктор Леоненко.

"Я побачив у Шахтаря лише другий тайм. Тете, Марлос вийшли і зробили гру. Та й Фернандо був активним. Радий за молодого.

У першому таймі розбирати просто нема чого. Але ще треба відзначити молодь у Чорноморці, бо видно роботу Мороза. Зрозуміло, що хтось перегорів. Але перший тайм витримали.

Тренери люблять говорити, що у другому таймі додали. Нічого не додали, просто забили — і все. Чорноморець тайм витримав, але у другому молодь попливла. Побігли купатися. А Шахтар довів справу до впевненої перемоги. На мою думку, Дентіньйо все життя гратиме у Шахтарі, — сказав Леоненко.

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