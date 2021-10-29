 Будківський: Борги в Десні стали трохи менші, але все одно хорошого мало | Футбол | Champion.com.ua
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Будківський: Борги в Десні стали трохи менші, але хорошого мало

Сьогодні 11:14 148 0
Форвард може змінити клуб
Будківський: Борги в Десні стали трохи менші, але хорошого мало
#Десна, #Ворскла

Джерело - footboom.

Нападник Десни Пилип Будківський не проти перейти у Ворсклу.

Актуально: Форвард Десни може продовжити кар'єру у Ворсклі

Про це сказав сам футболіст.

"Наразі конкретної розмови на цю тему не було, на контакт зі мною ніхто не виходив. Розмова була влітку, але дуже швидко все закінчилося, оскільки треба було в цьому контексті вирішувати фінансове питання, безкоштовно мене відпускати тоді ніхто не хотів.

Чи приваблює мене варіант із Ворсклою? Звичайно, ​​чому ні? Команда бореться за призові місця, відповідно, цей варіант мені цікавий.

Що стосується Десни, то з приводу продовження контракту зі мною ніхто не розмовляв. Мій контракт діє до 31 грудня, хоча, по суті, до останнього туру, адже там уже всі роз'їжджаються по відпустках, а там буде видно. Поки я є гравцем Десни.

А щодо боргів у клубі... Вони стали трохи менші, але все одно хорошого мало", - сказав Будківський.

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