Бєсєдін розповів, коли стане найкращим бомбардиром УПЛ

Форвард київського Динамо Артем Бєсєдін стане найкращим бомбардиром УПЛ, коли зіграє обидва кола чемпіонату.

Про це сказав сам футболіст.

"Коли я стану найкращим бомбардиром? Щойно зможу і перше, і друге коло відіграти на полі. Я думав про це нещодавно. Коли закінчилася дискваліфікація, я зміг лише у другому колі зіграти. Зараз у першому колі я знову не зіграю, тільки на друге коло потраплю. 8-9 м'ячів забиваю за коло. Дайте мені повний сезон зіграти – тоді зможу пободатися. Потрібно реально дивитися на речі.

Хороший рівень для мене – це забивати понад 10 м'ячів", – розповів Бєсєдін.