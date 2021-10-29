Бущан: Не знаю, хто це вигадав, що я секс-символ збірної України

Голкіпер Динамо та збірної України Георгій Бущан не любить, коли плутають його ім'я.

Про це сказав сам футболіст.

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"Чи ображаюся, коли звертаються Григорій? Мені просто не подобається. У нас було два Георгії в команді - Цитаїшвілі і я. Одного все називають Георгієм, а другого - Гришею. А Жора - нормально. Це з дитинства ще.

Не знаю, хто це вигадав, що я секс-символ збірної України. Мені ніхто не вручав цього титулу, я його не бачив. Статуетки не було. Звичайно, мені це лестить, але зациклюватися на цьому не хочу.

Чи пропонували сфотографуватися на обкладинку журналу? Ні. Одного разу мені запропонували рекламувати машини з Америки", - розповів Бущан YouTube-каналу Зе Інтерв'юер.