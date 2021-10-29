Ліга вуличного футболу у Харкові. Хто ж увійде до 11 кращих і побореться за приз у 100 000 грн

Джерело - Чемпіон.

Ліга вуличного футболу продовжує збирати команду у Харкові. Зіграли три матчі – зібрали найсильніших!

Для новачків: ЛУФ – унікальний футбольний проект, який дає можливість кожному любителю спорту №1 стати частиною вуличної команди та представляти свій населений пункт у футбольних змаганнях серед міст України. Київ та Чернівці вже зібрали свої команди з найкращих хлопців. Активний відбір талантів відбувається і у Харкові.

У третій серії харківського відбору футболісти мали зіграти між собою та продемонструвати свої фізичні та тактичні здібності. Ведучий проекту Ігор Киричок поділив усіх учасників на три команди. Троє хлопців, які були найкращими у точних ударах по воротах у минулих серіях, стали капітанами та отримали можливість по черзі обирати собі у команду гравців.

Після "розбивки" на команди хлопці зіграли між собою три матчі за вуличною системою – до двох забитих м'ячів в одні ворота або по 7 хвилин. Так, команда, яка набрала найбільшу кількість очок, усім складом увійшла до нового "ФК Харкова". Одного гравця з тих, хто програв, вибрав ведучий. П'ятірку найкращих також забрала до себе команда-переможниця. Ну і за традицією – одного учасника обирають наші передплатники у YouTube та Instagram!

Хто ж представлятиме Харків у Лізі вуличного футболу, хто побореться за 100 000 грн. та можливість зіграти з професійним футбольним клубом "Інгульець" – дивись у третій серії ЛУФ.