Ярославський: Металіст буде гідно виступати у Європі

Вихід Металіста в УПЛ стимулюватиме конкурентів проводити посилення складу.

Про це розповів президент харківського клубу Олександр Ярославський.

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"Я не ініціюватиму якихось зборів УПЛ чи щось ще. Я не громадський діяч. Я займатимуся Металістом. У нас буде такий склад, що ми гідно в Європі виступатимемо. Слабкий чемпіонат впливає на виступи у єврокубках? Якщо з'являється Металіст, то, мабуть, інакше посилюватимуться Шахтар та Динамо, Зоря та Дніпро.

Потрібен природний поштовх, а не збори УПЛ, мовляв, давайте щось міняти.

А якщо з'явиться Металіст і, скажімо так, претендуватиме на гроші Ліги чемпіонів, то сон у деякого зникне", - сказав Ярославський.