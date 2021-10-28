Металіст - Колос: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Харківський Металіст зіграє проти Колоса в матчі 1/8 фіналу Кубка України.
Стартові склади команд:
Металіст: Каневцев – Шопін, Мизюк, Сарапій, Порох, Романюк – Харріс, Ралюченко, Балулі, Танчик – Ріаскос.
Запасні: Бубенцов, Пейшото, Поступаленко, Фомін, Горбунов, Федорів, Підлепенець, Банада.
Колос: Волинець – Черноморець, Новак, Павловець, Ром – Костишин, Нгамба, Богданов, Ільїн – Нурієв – Лисенко.
Запасні: Фесюн, Золотов, Саків, Петров, Задоя, Мілько, Сітчінава, Ренан, Велетень.
Початок о 19:30 за київським часом.