Бєсєдін: Петраков все робить по максимуму

Нападник Динамо Артем Бесєдін оцінив призначення Олександра Петракова на посаду головного тренера збірної України.

Про це розповів сам футболіст.

"Я його давно знаю, ми разом працювали. Він бачить, хто як мислить, хто як думає, хто яка людина. Він добре відчуває людей. Це дуже важливо. Плюс він гарний фахівець, який багато років пропрацював у футболі. Все це у сумі дає такий результат.

Він все робить по максимуму. Пам'ятаю, я був із ним на чемпіонаті світу, коли ми з Вітею Коваленком грали за 1995 рік. Якби ми тоді пройшли Сенегал, то, гадаю, теж би грали у фіналі чемпіонату світу. Я ще тоді подумав, що Петраков виграє або чемпіонат світу, або чемпіонат Європи", - сказав Бесєдін.