У наступних матчах Олександр Петраков змусить національну команду грати за тактикою Андрія Шевченка.

Про це заявив фахівець В'ячеслав Шевчук.

"Можливо Петраков може зіграти з Боснією у чотири захисники, все може бути, якщо Маліновський, Зінченко повернуться, і я думаю, що Петраков повернеться до схеми 4-1-4-1, 4-3-3 може зіграти, але швидше 4-1-4-1, яку раніше збірна грала за Шевченка.

Гармаш зараз не гравець стартового складу, але він виходячи на заміну дуже допомагає своїй команді своєю агресивністю, своїми діями. Це досвідчений гравець, я думаю, що він і збірній допоможе. Але він повинен розуміти, що він гравцем у збірній не буде стартового складу. А буде лише під вихід на заміну", - зазначив Шевчук.