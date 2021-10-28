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Шевчук: Гармаш зараз не гравець стартового складу збірної України

Сьогодні 16:01 181 0
Ексгравець збірної - про наступні матчі підопічних Петракова
Шевчук: Гармаш зараз не гравець стартового складу збірної України
#Петраков, #Шевчук

Джерело - Чемпіон.

У наступних матчах Олександр Петраков змусить національну команду грати за тактикою Андрія Шевченка.

Про це заявив фахівець В'ячеслав Шевчук.

"Можливо Петраков може зіграти з Боснією у чотири захисники, все може бути, якщо Маліновський, Зінченко повернуться, і я думаю, що Петраков повернеться до схеми 4-1-4-1, 4-3-3 може зіграти, але швидше 4-1-4-1, яку раніше збірна грала за Шевченка. 

Гармаш зараз не гравець стартового складу, але він виходячи на заміну дуже допомагає своїй команді своєю агресивністю, своїми діями. Це досвідчений гравець, я думаю, що він і збірній допоможе. Але він повинен розуміти, що він гравцем у збірній не буде стартового складу. А буде лише під вихід на заміну", - зазначив Шевчук.

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