У Португалії змушують Роналду знести незаконні будівлі

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Футболісту англійського Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду наказали знести частину незаконних будівель на території його маєтку в Португалії

Про це повідомляє Marca.

Мер містечка Терраш-ді-Бору Мануель Тібо заявив, що Роналду доведеться знести частину будівель на території його маєтку. За його словами, футболіст без відповідного дозволу збудував тенісний корт та прибудову.

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"Він представив нам проєкт, який було схвалено. Але також він побудував будівлі за дозволеними межами", – розповів Тібо та додав, що Роналду має знести незаконно зведені споруди до березня 2022 року.

Вартість маєтку Роналду, який розташовано неподалік національного парку Пенеда-Жереш, оцінюється в 2,7 млн євро.