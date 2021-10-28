Вітао: Чорноморець грав дуже закрито, складно в таких матчах розкривати оборону

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі зробив корективи у перерві матчу проти Чорноморця.

Про це розповів захисник гірників Вітао.

"Сьогодні був непростий поєдинок, суперник продемонстрував свій стиль – нам було нелегко. Одесити закривалися в обороні, зрідка виходячи в контратаки. У другому таймі ми повернулися до своєї справжньої гри, здобули перемогу та пройшли до 1/4 фіналу Кубка.

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Чорноморець грав дуже закрито, складно в таких матчах розкривати оборону. Коли суперник ставить автобус біля своїх воріт, важко знаходити вільні зони. У другому таймі ми почали швидше працювати з м'ячем і змогли знайти вільний простір.

У перерві Містер попросив прискоритись у роботі з м'ячем, сказав, щоб ми знаходили більше варіантів для передач і розташовувалися між лініями гравців суперника. Надалі плоди цієї роботи призвели до трьох забитих м'ячів.

Фінальний свисток пролунав, і цю гру ми вже забули, концентруємось на наступній зустрічі. Уже відзавтра розпочнемо підготовку до матчу з Десною – він також є дуже важливим", – наводить слова Вітао офіційний сайт клубу.