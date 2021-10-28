Стало відомо, хто готуватиме Барселону до матчу з Динамо

Джерело - ua-football.
Готувати каталонську команду до найближчих матчів буде наставник Барселони Б 49-річний Серхі Бархуан.
Про це повідомляється ElDesmarque.
Нагадаємо, Барселона відправила у відставку головного тренера Рональда Кумана через погані результати команди.
Райо Вальєкано - Барселона 1:0. Огляд матчу Ла-Ліги
Найближчими вихідними "синьо-гранатовим" доведеться зіграти в Ла Лізі з Алавесом (30 жовтня), а вже 2 листопада каталонська команда зіграє в Києві з Динамо у матчі Ліги чемпіонів.