Стало відомо, хто готуватиме Барселону до матчу з Динамо

2 листопада каталонська команда зіграє в Києві з Динамо

Готувати каталонську команду до найближчих матчів буде наставник Барселони Б 49-річний Серхі Бархуан.

Про це повідомляється ElDesmarque.

Нагадаємо, Барселона відправила у відставку головного тренера Рональда Кумана через погані результати команди.

Райо Вальєкано - Барселона 1:0. Огляд матчу Ла-Ліги

Найближчими вихідними "синьо-гранатовим" доведеться зіграти в Ла Лізі з Алавесом (30 жовтня), а вже 2 листопада каталонська команда зіграє в Києві з Динамо у матчі Ліги чемпіонів.