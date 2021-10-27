Маріуполь - Динамо: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Маріуполь зіграє проти київського Динамо у матчі 1/8 фіналу Кубка України.
Стартові склади команд:
Маріуполь: Турбаєвський – Драмбаєв, Удод, Петерман, Холод – Мишньов, Чех – Топалов, Очеретько, Кащук – В'юнник.
Запасні: Кудрик, Стасюк, Мампассі, Микицей, Меліченко, Клименко, Шостак, Спіровський, Микитишин, Світюха.
Динамо Київ: Бойко – Караваєв, Шабанов, Забарний, Тимчик – Шапаренко, Сидорчук – Вербіч, Лєднєв, Антюх – Шкурін.
Запасні: Бущан, Сирота, Кендзьора, Миколенко, Шепелєв, Гармаш, Циганков, Вітіньйо, Рамірес.
Початок о 17:00 за київським часом.