Барселона хоче переманити у Ліверпуля головного тренера

Джерело - Чемпiон.

Іспанська Барселона розглядає кандидатуру Юргена Клоппа з англійського Ліверпуля на заміну нідерландцю Рональду Куману на посаді головного тренера.

Про це повідомляє Sport.es.

Каталонский клуб вже вирішив, що Рональд Куман у наступному сезоні залишить команду. Головними кандидатами на посаду головного тренера Барси є колишній футболіст команди Хаві та Юрген Клопп, який очолює Ліверпуль. За даними джерела, також розглядається кандидатура німця Томаса Тухеля, який працює у іншому англійському клубі - Челсі, але цей варіант малоймовірний.

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Після 10 турів чемпіонату Іспанії Барселона займає дев'яте місце у турнірній таблиці. 24 жовтня каталонці програли на своєму полі найпринциповішому супернику - Реалу - 1:2.