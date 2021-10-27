Ветеран Реала не збирається повертатися до Бразилії

Джерело - Чемпiон.

Захисник Реала Марсело не має наміру продовжувати кар'єру в Бразилії після виходу з клубу.

Про це повідомляє TNT Sports.

Раніше бразильський захисник повідомив керівництво клубу, що залишить Мадрид наприкінці цього сезону, коли у нього завершиться контракт. У пресі повідомлялося, що Марсело повернеться до Бразилії, а саме до клубу Флуміненсе. Однак інші джерела зазначають, що зараз футболіст сфокусований на грі за Реал, а влітку має намір знайти собі інший європейський клуб.

Цього сезону футболіст провів за Реал лише два матчі у всіх турнірах. Орієнтовна вартість Марсело становить €5 мільйонів.