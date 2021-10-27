Челсі вибив Саутгемптон з Кубка англійської ліги

Джерело - Чемпiон.
У рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Челсі зустрічався із Саутгемптоном.
Першими рахунок у матчі відкрили господарі – Гаверц на 44-й хвилині відзначився з передачі Зієша. За дві хвилини Чарлі Адамс зрівняв цифри на табло. У час, що залишився, команди не змогли забити голів.
Вирішувалась доля путівки до чвертьфіналу в серії післяматчевих пенальті, де сильнішими виявилися господарі - 4:3.
Кубок англійської ліги
1/8 фіналу
Челсі - Саутгемптон 1:1 (4:3 пен)
Голи: 1:0 - 45 Гаверц, 11 - 47 Адамс.