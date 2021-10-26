Барселона та Бока Хуніорс зіграють матч пам'яті Марадони

Джерело - ukrinform.ua.
Іспанська Барселона та аргентинський клуб Бока Хуніорс проведуть матч, присвячений першій річниці від дня смерті легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Матч відбудеться 14 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60-ти років. Причиною смерті легендарного футболіста став набряк легенів, спричинений серцевою недостатністю.
Марадона виступав за Бока Хуніорс у 1981-1982 роках. 1995-го футболіст повернувся до аргентинського клубу, де й завершив кар'єру гравця 1997 року. У складі Барселони аргентинець грав з 1982-го по 1984 роки. У 49-ти матчах Марадона забив 33 м'ячі, вигравав Кубок та Суперкубок Іспанії.
Марадона - чемпіон світу 1986 року у складі збірної Аргентини, володар Золотого м'яча - 1995.