Барселона та Бока Хуніорс зіграють матч пам'яті Марадони

Матч відбудеться 14 грудня

Іспанська Барселона та аргентинський клуб Бока Хуніорс проведуть матч, присвячений першій річниці від дня смерті легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Матч відбудеться 14 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60-ти років. Причиною смерті легендарного футболіста став набряк легенів, спричинений серцевою недостатністю.

Марадона виступав за Бока Хуніорс у 1981-1982 роках. 1995-го футболіст повернувся до аргентинського клубу, де й завершив кар'єру гравця 1997 року. У складі Барселони аргентинець грав з 1982-го по 1984 роки. У 49-ти матчах Марадона забив 33 м'ячі, вигравав Кубок та Суперкубок Іспанії.

Марадона - чемпіон світу 1986 року у складі збірної Аргентини, володар Золотого м'яча - 1995.