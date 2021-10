Український хавбек Гента Роман Безус потрапив до символічної збірної чемпіонату Бельгії за підсумками 12-го туру.

Про це повідомляють VP, Sport/Foot Magazine, Voetbal Flitsen та SofaScore.

Українець допоміг своїй команді перемогти Генк, забивши другий гол у матчі (0:3).

