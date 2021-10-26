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Бущан: У Шахтарі всі можуть пробивати пенальті

Сьогодні 09:39 274 0
Футболіст розповів, як підходить до відбиття пенальті
Бущан: У Шахтарі всі можуть пробивати пенальті
#Бущан, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Футболіст розповів, як підходить до відбиття пенальті

Нині всі воротарі вивчають, як б'ють пенальті їхні суперники.

Про це заявив воротар Динамо Георгій Бущан.

"Хвилююче. Але зараз 21-е століття, напевно, всі воротарі вивчають, як б'ють пенальті їхні суперники. Припустимо, дивак бив 10 пенальті в один кут все. І ти думаєш, ось зараз він б'є 11-й пенальті, а не схитрує він зараз. Ти прагнеш туди, тому що він 10 разів туди бив, а він проб'є в інший кут. І ти починаєш з собою якусь гру - послухати свій розум або зробити, як домовлялися з тренером. 

У Шахтарі всі можуть пробити. Тете б'є пенальті. Плюс-мінус знаю, куди він б'є, Марлос теж. Є план - ти стрибаєш в потрібний кут. Але буває, інтуїція підказує, ти стрибаєш в інший кут і відбиваєш. 

Ось на Євро пенальті відбив. Хлопець, який не забив, він з 10 пенальті 6 або 7 бив в той кут, куди я стрибнув. Я це знав, але до останнього сумнівався. Чесно, хотів в інший кут стрибнути, а потім подумав - та ладно.

Воротарів зараз загнали в такі рамки. Крім того, що луплять з 11 метрів у ворота 7 метрів, так ще й не дозволяють заходити за лінію, одна нога в момент удару повинна бути на лінії воріт. Якщо заступив - перебивають. У них і так все на блюдечку принесли, це 80% гол", - сказав Бущан. 

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