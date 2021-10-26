 Андрій Мальчевський: У Бангладеші заробив 8 тисяч доларів | Футбол | Champion.com.ua
Маліновський у заявці: Склад збірної України на вирішальний матч відбору ЧС-2022
Вчора 16:42 6223
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили
Сьогодні 12:15 540
Безус потрапив до команди тижня чемпіонату Бельгії
Сьогодні 10:42 309
Ярославський: Я витягнув Євро для України у чотирьох містах
Сьогодні 07:56 1435
Головко: Мессі пощастило, що я проти нього не грав
Вчора 22:29 832 1
Ярославський - про Курченка: Спіймати б те цуценя та вуха надерти за те, що він накоїв
Вчора 16:05 2786 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Вчора 16:01 6627
Підтримаємо Динамо в Лісабоні!
Вчора 11:51 891
Світоліна припинила співпрацю з Беттлсом
Вчора 11:43 1652 3
Рейтинг ATP: Марченко піднявся на 14 позицій
Вчора 10:29 4569
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
У чемпіонаті України U-19 увесь матч у воротах відіграв номінальний захисник
У чемпіонаті України U-19 увесь матч у воротах відіграв номінальний захисник Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:26 287
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Андрій Дунець
Сьогодні 12:15 535
Володимир Кличко вшанував пам'ять Стюарда
Володимир Кличко вшанував пам'ять Стюарда Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:26 322
Лисиця на полі: В Естонії футбольний матч перервали через гостя з лісу
Лисиця на полі: В Естонії футбольний матч перервали через гостя з лісу Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:06 455
Переможний гол на 90+1 хвилині: Гречишкін забив дебютний гол у складі Генчлербірлігі
Переможний гол на 90+1 хвилині: Гречишкін забив дебютний гол у складі Генчлербірлігі Віктор Слюсаренко
Вчора 22:48 794
Фердінанд потрапив до лікарні через матч Манчестер Юнайтед - Ліверпуль
Фердінанд потрапив до лікарні через матч Манчестер Юнайтед - Ліверпуль Віктор Слюсаренко
Вчора 18:50 652
Виграв 20 тисяч доларів: Вболівальник Оклахоми потрапив з центру майданчика
Виграв 20 тисяч доларів: Вболівальник Оклахоми потрапив з центру майданчика Віктор Слюсаренко
Вчора 17:22 1189
Підготовка на піску: Ломаченко показав, як готується до бою з Коммі
Підготовка на піску: Ломаченко показав, як готується до бою з Коммі Віктор Слюсаренко
Вчора 15:14 502
Удар скорпіона: Нападник Гронінгена забив фантастичний гол у стилі Матузалема
Удар скорпіона: Нападник Гронінгена забив фантастичний гол у стилі Матузалема Віктор Слюсаренко
Вчора 13:29 1280
Фанати Марселя кидали предмети у Неймара під час кутових
Фанати Марселя кидали предмети у Неймара під час кутових Віктор Слюсаренко
Вчора 12:20 309
Уболівальники Спартака були жорстоко побиті поліцією у перерві матчу з Зенітом
Уболівальники Спартака були жорстоко побиті поліцією у перерві матчу з Зенітом Віктор Слюсаренко
Вчора 10:14 2003
Куман - другий тренер в історії Ла-Ліги, який програв свої перші три Ель Класіко
Куман - другий тренер в історії Ла-Ліги, який програв свої перші три Ель Класіко Віктор Слюсаренко
Вчора 08:46 1067
Фанати Барселони напали на автомобіль Кумана після поразки від Реала. ВІДЕО
Фанати Барселони напали на автомобіль Кумана після поразки від Реала. ВІДЕО Віктор Слюсаренко
Вчора 07:27 1318
Першому клубу в історії футболу виповнилося 164 роки
Першому клубу в історії футболу виповнилося 164 роки Максим Буйдин
24.10.2021 22:00 5531 2
Українець двічі пробивав пенальті: Безус забив гол у ворота Генка
Українець двічі пробивав пенальті: Безус забив гол у ворота Генка Віктор Слюсаренко
24.10.2021 20:53 1274
Ти бачив Барселону проти нас? Луческу накричав на арбітра матчу зі СК Дніпро-1
Ти бачив Барселону проти нас? Луческу накричав на арбітра матчу зі СК Дніпро-1 Віктор Слюсаренко
24.10.2021 18:48 1038
Відео дня. Віват Король: Мілевський зі сльозами на очах попрощався з уболівальниками
Відео дня. Віват Король: Мілевський зі сльозами на очах попрощався з уболівальниками Андрій Твердохліб
24.10.2021 18:46 2742
Шедевр: Циганков зняв павутину дев'ятки воріт Дніпра-1
Шедевр: Циганков зняв павутину дев'ятки воріт Дніпра-1 Віктор Слюсаренко
24.10.2021 18:16 2509
Тайсон відвідав відкриття своєї статуї у Лас-Вегасі
Тайсон відвідав відкриття своєї статуї у Лас-Вегасі Віктор Слюсаренко
24.10.2021 16:23 696
Ляп голкіпера: Альваренга зрівняв рахунок у матчі з Минаєм
Ляп голкіпера: Альваренга зрівняв рахунок у матчі з Минаєм Віктор Слюсаренко
24.10.2021 15:16 653
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:00 Пряма трансляція УПЛ. Колос - Львів: онлайн-трансляція. LIVE 34
17:58 Футбол Ярославський спростував повернення Маркевича у Металіст 108
17:47 Футбол Барселона погрожує Дембеле відстороненням від команди 99
17:45 Пряма трансляція УПЛ. Інгулець - Верес: онлайн-трансляція. LIVE 63
17:30 Пряма трансляція УПЛ. Шахтар - Десна: онлайн-трансляція. LIVE 93
17:29 Футбол Динамо цікавиться форвардом Дніпра-1 126
17:18 Пряма трансляція УПЛ. Маріуполь - Динамо: онлайн-трансляція. LIVE 116
17:16 Футбол Минай підпише відомого українського голкіпера 152
16:55 Футбол Барселона та Бока Хуніорс зіграють матч пам'яті Марадони 134
16:41 Бокс Усик - другий найкращий боксер світу незалежно від вагових категорій 202
16:30 Футбол ПСЖ готовий замінити Ікарді на Агуеро 157
16:20 Футбол Андрій Мальчевський: У Бангладеші заробив 8 тисяч доларів 5549
16:12 Футбол Остап Маркевич: Взимку Маріуполю необхідне посилення 193
15:55 Футбол Йовичевич: База Дніпра-1 одна з найкращих у країні 258
15:52 Футбол Фіорентина - Кальярі 3:0. Огляд матчу 187
15:35 Футбол Маркевич: Гратимемо на перемогу у двох матчах з Динамо 234
15:15 Автоспорт Хілл: Поки що здається, що титул у Ферстаппена 166
14:58 Футбол Манчестер Юнайтед не звільнить Сульшера 1171
14:46 Футбол Ліверпуль цікавиться Беллінгемом 269
14:28 Футбол Евертон - Вотфорд 2:5. Огляд матчу 209
14:15 Футбол Лунін може дебютувати за Реал у Ла-Лізі 393
14:12 Футбол Федецький: У Німеччині я відчув, що таке бути легіонером 479
13:53 Теніс Костюк з перемоги стартувала на турнірі в Румунії 386
13:43 Футбол Венгер про трансфер Роналду в МЮ: Це не була помилка 399
13:29 Футбол Крістал Пелес - Ньюкасл 1:1. Огляд матчу 204

Андрій Мальчевський: У Бангладеші заробив 8 тисяч доларів

Сьогодні 16:20 5549 0
Андрій Мальчевський: У Бангладеші заробив 8 тисяч доларів

Джерело - Чемпіон.

Киянин Андрій Мальчевський за свою кар'єру змінив 11 клубів. Серед них були індійські Черчилль Бразерс і Іст Бенгал, а також Мохаммедан із Бангладешу. У відвертій бесіді з Максимом Розенко Андрій розклав по поличках клубний футбол зовсім екзотичного для нас Бангладешу.

Фінал - на полі для крикету

- Андрію, звідки в Бангладеші дізналися про нападника Мальчевського?

- Я багато років грав в Узбекистані, жив в Ташкенті. Подзвонив приятель, який в Федерації футболу Узбекистану відповідав за міжнародні відносини. Запитав, чи хочу підзаробити трохи грошей. До того моменту вже розміняв четвертий десяток, золотий час узбецького футболу якраз закінчився - добре заробляти в цій країні можна було до 1998 року. Потім національна валюта почала різко девальвувати, це позначилося і на зарплатах футболістів. Вирішив спробувати.

- Тобто, представники Мохаммедана вийшли на узбецьку федерацію?

- Так, одним із спонсорів клубу був доктор, який навчався в СРСР і непогано знав російську мову. Потім він одружився на громадянці Узбекистану. Доктор і вийшов на Федерацію футболу з проханням орендувати двох гравців. А коли я з узбеком Робертом Гаєм прилетів в столицю Бангладешу Дакку, доктор став нашими очима в екзотичному світі цієї країни - пояснював нам місцеві правила і порядки.

- Мохаммедан багато сплатив за вашу оренду?

- Розрахунки були. Які - мене в курс не ставили.

- Скільки вам пообіцяли в Мохаммедані?

- Нас заявили вже на фінальну пульку - за три тижні повинні були відіграти 4 гри. Запропонував по 2 тисячі доларів на брата - за ці чотири матчі. Спокусили грошима.

- Преміальні за перемоги проговорили?

- Була розмова на цю тему. Але вже тоді звик до реалій Азії. Все, що там говориться, потрібно ділити на сорок п'ять. Фактично ми з Робертом їхали в Бангладеш виключно в надії на те, що нас не обдурять. В Узбекистані тоді такі гроші заробити було дуже важко.

- Ви були найбільш високооплачуваним футболістам в Бангладеші?

- На вряд чи. За нашого принципового суперника Абахані виступало кілька гравців з Гани. Один з них свого часу пограв у французькому Сент-Етьєн. І в Бангладеш ганець приїхав уже в віці, теж явно підзаробити на старість.

- Які у вас були побутові умови в Даккі?

- Жили в чотиризірковому готелі на повному пансіоні. Нам ні в чому не відмовляли - по годині могли розмовляти по телефону з Ташкентом, возили на тренування, до наших послуг був гарний ресторан. Після тренувань особливо не гуляли - в місті було страшно брудно. Там є райони, де живуть заможні люди. І райони для "всіх інших". Поруч з нашим готелем були якісь культурні центри, парки. А як жила бідняки - це важко описати словами. Плюс погодні умови були жахливими - над містом постійно стояла густа задушлива пелена диму, кіптяви, відчувалася велика загазованість. І страшна вологість при температурі до 50 градусів вище нуля. Це дуже важко переносити.

- Що з себе представляла база клубу?

- На базі був невеличкий готель - для місцевих хлопців і обслуговуючого персоналу. Стадіон, де ми грали і тренувалися, знаходився на території військової бази. Щоранку ми виїжджали до нього. Перед заїздом на базу стояли військові пости. Якось наш автобус довго не пропускали, побачивши моє європейське обличчя. Можливо, подумали, що я американець. Сказали, що мене не можуть пустити на територію військового об'єкту. Керівництву команди довелося докласти чимало зусиль, доводячи, що я футболіст.

- Футбол в Бангладеші не був спортом № 1?

- Спорт № 1 в Бангладеші - крикет. Коли ми грали останню вирішальну гру фінальної пульки, як раз в ці терміни проходив товариський матч по крикету збірна Азії - збірна світу. Там був ажіотаж.
Ми вирішальний матч фінальної пульки грали на цьому ж стадіоні. Чаша арени, але всередині її два повноцінних футбольних майданчика - поле для крикету в два з гаком рази більше стандартного футбольного. Як перший раз з підтрибунного приміщення вийшли, відразу не розібрався, куди бігти. Потім пояснили, де основне поле, а де ми будемо просто розминатися.

- Як у Бангладеші було з відвідуваністю матчів?

- На вирішальній грі стадіон Банго-Банго, який вміщував близько 80 тисяч глядачів, був переповненим. Більша частина місць там стоячі - за зручностями для глядачів в Бангладеші не гналися. Пластикові крісла були тільки на ВІП-трибунах. Для простих смертних - дерев'яні лавочки, а найчастіше - просто бетонні плити, на яких можна було тільки стояти. Попередні матчі ми відіграли на 30-тисячному футбольному стадіоні. Практично на всіх іграх був аншлаг.

- За місцевими мірками Мохаммеддан був міцною командою?

- Більш ніж. 60 відсотків збірної Бангладешу складали наші гравці. Капітан команди носив капітанську пов'язки і в збірній країни.

Фанів "заспокоювали" сльозогінним газом

- У мене Бангладеш асоціюється з природними катаклізмами, бідністю, політичною нестабільністю і військовими переворотами. Коли збирали речі в Бангладеш, представляли, що вас там чекає?

- Не дуже. Потім, коли ознайомився з довідником для туристів, з подивом дізнався, що Бангладеш - це країна, куди туристам їхати не рекомендується. Втім, це все неоднозначно. На моїй пам'яті в Даккі пару раз були вибухи і демонстрації. Але до нас з Робертом відгомони всіх цих хвилюючих епізодів не доходили. По місту ми практично не гуляли. Потренувалися, і поїхали в готель. Єдиною віддушиною для нас був приїзд олімпійської збірної Узбекистану на міжнародний турнір. Всі два тижні турніру ми навіть тренувалися разом.

- У вересні 1998 року в результаті самого руйнівного в історії Бангладешу повені укупі з таненням льодовиків Гімалаїв дві третини країни опинилися під водою. Ви прилетіли в Бангладеш через рік. Країна на той час вже вийшла з піке?

- Важко відповісти, тому що за весь час, що минув в Бангладеші, тільки раз виїжджав за територію Дакки. Але та поїздка підтверджує цю тезу. Нам з Робертом сказали, що їдемо на товариський матч з четвертою командою країни, який зіграємо в честь якогось місцевого свята. Мовляв, сідайте в автобус, через 15 хвилин вже будемо на місці. Через 40 хвилин запитав, коли ж ми приїдемо. Дивлюся, навколо нас одна вода і доріжка, як дамба. Супроводжуючий почав метушливо розмахувати руками, мовляв, зараз будемо. Але ми ще їхали годину, заїхали в справжні джунглі, а потім нас пересадили на човни- на них поплили на острів. Видовища таке тільки у фільмах бачив. Боявся, що з води виринуть алігатори або анаконди. Нас привезли на центральний острів, на якому дійсно було якейсь свято. Пам'ятаю, наполегливо намагалися нагодувати стравами місцевої кухнею. Я нічого крім фруктів не їв. Пив тільки воду, привезену з собою. Люди там дикуни - це так. Замість одягу - пов'язки на стегнах. У жінок теж саме, тільки ще одна пов'язка, яка ледь прикриває груди. Таке не часто побачиш.

- Водні ресурси Бангладешу часто піддаються отруєння миш'яком через його високий вміст у грунті. По статистиці, до 77 мільйонів мешканців країни піддаються отруєнню миш'яком різної степені через вживання забрудненою водою. Вас ця неприємна доля минула?

- З водою там дійсно біда. Я знав про це, тому пив лише мінеральну воду. Навіть після тренування їхав в готель і там приймав душ.

- У Бангладеші проживає 168 мільйона чоловік - в чотири рази більше, ніж в Україні, хоча по території Бангладеш в чотири рази менше нашої країни. Це відчувалося?

- Безумовно. Народу - тьма-тьмуща. Кишіли як мурахи. Тим більше, що в провінції Дакка, а всього провінцій в країні сім, живе ледь не половина населення Бангладешу.

- Які відкриття зробили для себе в цій країні?

- У людей там трохи інший менталітет в порівнянні з нами. Вони по суті своїй не злі. Всі маленькі, багато розмовляють. У команді у мене з усіма були прекрасні відносини. Але є свої нюанси і закони. Після першої гри в роздягальні знімаю спортивні труси, дивлюся, в мене летить одяг від одноклубників. Виявилося, що у них не можна оголяться на людях. Довелося в готель в залитих брудом спортивних трусах їхати.

- Дебют запам'ятали не тільки завдяки цьому епізоду?

- Там був справжній скандал. По ходу поєдинку ми поступалися 0:1. В кінці зустрічі я майже забиваю гол, але м'яч вже на лінії воріт рукою відбиває один із захисників команди-суперниці. Суддя цього ключового ігрового епізоду "не побачив". Народ, який сидів на трибунах, це настільки обурило, що фани зламали загороджувальну сітку і поперли як танк прямо на поле. Поліція спробувала їх зупинити. На полі почалася справжня бійня. Ми всі побігли до щитів, потім нас вивели в підтрибунне приміщення. Фанів "заспокоювали" сльозогінним газом. Гру перервали.

- Дивилися на заворушення широко відкритими очима?

- Найбільше мене в тій ситуації розсмішили місцеві поліцейські. Вони були озброєні бамбуковими палицями. Виглядало це дуже екзотично.

- Матч переграли?

- Довго вирішували, як бути. У фінальній пульці якраз була перерва - в Даккі проводили міжнародний турнір. Приїхали олімпійські збірні Узбекистану, Кореї, Японії, також прилетіли пару клубних команд з Європи. А після закінчення турніру нам оголосили, що решта матчів фінальної пульки переносяться на кінець жовтня. Ми з Робертом цієї звістці не зраділи. Але "Мохаммедан" домовився про продовження терміну оренди з Федерацією футболу Узбекистану, нам продовжили візи. Роберт, щоправда, незабаром отримав травму, і його відправили додому.

Рикш регулярно збивали машини

- Ви з Робертом були першими легіонерами Мохаммедана з пострадянського простору?

- Ні, ще на початку 90-х за клуб недовго відіграв Сергій Кузнецов з московського Спартака. Працівники клубу гордо демонстрували мені його фото у футболці Мохаммедана. А потім в 1996 році за клуб виступав син легенди узбецького футболу Берадора Абдураімова Азамат. Азамат забив за Мохаммедан купу голів.

- А як у вас було з результативністю?

- Забивав регулярно. І, головне, важливі м'ячі. Перед останньою грою фінальної пульки нам потрібно було вигравати у принципового суперника Абахані з різницею не менш ніж в два м'ячі. Це було дербі бангладешського розливу - як в Україні між Динамо і Шахтарем. До мого приїзду Абахані тричі поспіль вигравала прем'єр-лігу. Плюс куратором команди була прем'єр-міністр - тоді цей пост в Бангладеші займала жінка. А нашим власником був глава опозиційної партії. Так що в цих матчах був і політичний момент. Але ми склали цей іспит на "відмінно". Виграли 3:0. Я забив перший гол, потім дубль зробив наш капітан.

- Ви ж виграли не чемпіонат Бангладешу, а прем'єр-лігу Даккі?

- Так, першість країни почали проводити тільки з наступного сезону. Але в чемпіонаті Бангладешу все одно брали участь команди практично виключно з провінції Дакка. В країні взагалі тільки два великих міста - Дакка (місто одночасно є столицею країни і столицею однойменної провінції – прим. М. Р.) і Читтагонг (столиця теж однойменної провінції – прим. М.Р.). У Бангладеші з семи провінцій на той час футбол активно культивувався тільки в Даккі та Читтагонгу.

- Рівень тренувального процесу в Мохаммедані розчарував?

- Навпаки, приємно здивував. Тренера там за допомогою національних федерацій і азіатської конфедерації футболу їздять по всьому світу і вчяться у кращих наставників. У результаті рівень тренувального процесу наближається до світових стандартів. Мені вже на той час йшов четвертий десяток, але з деякими ігровими вправами з м'ячем я, випускник школи київського Динамо, познайомився тільки в Бангладеші. Проходи з флангу, простріли, забігання - ці вправи трохи відрізнялися від тих, які зустрічав в Україні. Та й взагалі робота проходила за іншим сценарієм. У нас спочатку зазвичай біжимо пару кіл, потім розтяжка і бігові вправи. У Бангладеші все навпаки - починають з бігових вправ, потім все стають в коло, в центр якого виходить хтось з гравців. Всі повторюють вправу за ним. Розтягнулися, потім приступають до вправ з м'ячами. Дуже цікавий процес розминки.

- Тестом Купера тренер Мохаммедана навантажував?

- Тільки раз бігли три кілометри на час. Я постарався, на морально-вольових прибіг другим. Після цього мало не помер. На дворі було +40, майже сауна.

- Бенгальську мову трохи освоїли?

- Вивчив кілька фраз. Цього було достатньо, адже і з тренером, і з керівництвом клубу спілкувався англійською. Рикші на його рідній мові міг сказати "прямо", "праворуч" або "ліворуч". Також зрозумів, що з рикшею дуже небезпечно їздити - прямо на моїх очах їх регулярно збивали машини. Там правил дорожнього руху практично не існує. Якщо водій з Бангладешу приїде до нас, у нас буде супердрайвером.

- У Мохаммедані з вами в результаті розрахувалися?

- Так. У перший свій прихід в серпні приїхав і в жовтні поїхав. За цей час заробив 8 тисяч доларів. Хоча забирав своє з боєм. Упевненості в тому, що розрахуються не було. У підсумку напередодні вирішального поєдинку з Абахані прийшов до тренера і сказав, що якщо перед матчем мені в готель не привезуть гроші, на гру не вийду. Тренер збліднів і відразу побіг до керівництва клубу вирішувати питання. Сказав власнику команди, мовляв, якщо Андрій не вийде на гру, то він за результат не відповідає. Мене викликали до президента, він дав гарантії. Але, думаю, якби ми не виграли прем'єр-лігу, навряд чи б гроші віддали. Втім, вболівальники Мохаммедану мене полюбили. І після сезону в індійському Черчілль Бразерс я знову повернувся до Даккі. До мене в Гоа прилетів один з керівників Мохаммедану. Прийшов до готелю і сказав, мовляв, ми розраховуємо на тебе у фінальній кульці, у нас вперше проводиться національна першість Бангладешу. Чемпіонат Індії якраз підходив до кінця, я відіграв останню гру і полетів до Даккі. У фінальній пульці склалася така ж ситуація, як і рік тому. Нам знову потрібно було вигравати останній матч з різницею в два м'ячі. Але я приїхав з Індії з травмою і був не в найкращих кондиціях. Поєдинок завершився внічию, і нам дісталися срібні медалі.

Особиста справа:
Андрій Мальчевський. Народився 1 грудня 1968 року. Нападаючий.
Виступав за Будівельник Бровари (1993-94), Кушон Касарай, Узбекистан (1994-95), Динамо Ургенч, Узбекистан (1996), Електрон Ромни (1996-97), Система-Борекс Бородянка (1996-97), Чіланзар Ташкент (1997), Касансай Узбекистан (1998), Зарафшан Навої, Узбекистан (1999), Мохаммедан Дакка, Бангладеш (1999). Черчілль Бразерс Маргао, Індія (1999/2000), Іст Бенгал Калькутта. Індія (2000-2001).
У 1999 році з Мохаммеданом із Бангладешу став переможцем прем'єр-ліги Даккі, а через рік віце-чемпіоном дебютної національної першості Бангладешу.
Віце-чемпіон Індії (2000), переможець прем'єр-ліги Калькутти (2001).
Працював директором з розвитку телеканалів Футбол 1 та Футбол 2 (2009-2014). З серпня 2014 року директор департаменту дистрибуції та розвитку мережі мовлення 1+1 медіа.

Максим Розенко, Чемпіон

Коментарі ()