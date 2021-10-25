Бензема: Не ставлю за мету виграти Золотий м'яч

Нападник Реала Карім Бензема відреагував на можливе отримання Золотого м'яча.

Про це розповів сам нападник

"Потрапити в тридцятку номінантів - вже добре. З дитинства це було моєю мрією, але у мене їх було багато. Наприклад, зіграти за Реал, виграти Лігу чемпіонів.

Я не ставлю такої мети, тому що коли починаєш так думати, розтрачуєш енергію. Найважливіше - домогтися чогось на футбольному полі за допомогою техніки, передач. Зробити шоу. Я за красиву гру.

Золотий м'яч - індивідуальна нагорода, але також і колективна. Якщо вдається його виграти, то це тому, що допомагали партнери по клубу або збірної", - сказав Бензема.