Левина доля рішення щодо призначення наставником команди Металіст Олександра Кучера належить Євгену Краснікову.

Про це заявив президент клубу Олександр Ярославський.

"Ахметов призначив наставником Шахтаря італійця, а я знову українця призначив? Левина доля рішення щодо призначення наставником команди Кучера належить Краснікову. Він відповідає за спортивну складову клубу. Я йому віддав це пріоритетне право. Так, я можу заблокувати, можу змінити. А за багато років співпраці склалося так, що кожен займається своїм.

Мені з Кучером зручно працювати. А чим Кучер не підходить? У Другій лізі виграли майже всі матчі. У Першій лізі один матч програли, два внічию зіграли, інші виграли.

Кучер - свій, Маркевич - свій. По-перше, українці, по-друге, Кучер - харків'янин, пограв за Шахтар. Має досвід", - зазначив Ярославський.