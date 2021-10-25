Скрипник назвав втрати Зорі після перемоги над Колосом

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник оцінив поєдинок 12-го туру УПЛ проти Колоса (1:0).

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Є матчі, які дуже важливі в плані результату, адже ми хочемо давати бій в турнірній таблиці, оскільки наші прямі конкуренти втрачали очки, крім лідерів. Ми буквально кілька днів тому грали в єврокубках, тому не могли мати таку свіжість гравців, як хотілося. У нас все ще багато травмованих, але як такої ротації у нас не було, тільки замість пошкодженого після ЦСКА Артема Громова в основі вийшов Максим Луньов. Зіграли на нуль, дивимося далі і сподіваємося, що наші травмовані гравці якомога швидше приєднаються до нас.

Чого можна очікувати на наступний поєдинок у плані ротації? Все буде залежати від кадрового стану футболістів. Ми сподіваємося, що наш лазарет зменшиться у своїй кількості. Віталій Вернидуб і Жуніньо вже скоро до нас приєднаються, подивимося, що скаже МРТ у Влада Кабаєва і які прогнози будуть на Артема Громова. Будемо дивитися, але у нас таке правило: хто кращий, той виходить в основному складі.

Наступна гра в Кубку України? В кожному поєдинку хочеться здобувати перемогу. Звичайно, ми тримаємо в пам'яті гру кубкового фіналу, тому йдемо вперед до нових звершень. Це той титул, за який потрібно обов'язково боротися, і з такими думками їхати до Львова", – відзначив Скрипник.