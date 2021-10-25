Ярославський: З Дніпром завжди була не гра, а війна

Президент Металіста Олександр Ярославський сподівається на повернення Ігоря Коломойського до українського футболу.

Про це заявив сам функціонер.

"З приводу Коломойського. Ви можете собі уявити, що буде, якщо завтра в Харкові буде грати Металіст проти Дніпра? Це буде місяць розмов до цієї зустрічі і місяць після. У нас завжди це була не гра, а війна. Але війна у хорошому сенсі цього слова. Люди жадають таких баталій. Звичайно, буде добре, якщо Ігор Валерійович візьме і поверне Дніпро і ми будемо зустрічатися на футбольному полі. Бажано, звичайно, щоб Металіст вигравав.

Чи вірю, що він повернеться? Я сподіваюся на це. Він - людина харизматичний, розуміє у футболі та чесно до нього відноситься. Це завжди було видовище, яке потрібно людям", - заявив Ярославський.