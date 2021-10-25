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Ярославський - про Курченка: Спіймати б те цуценя та вуха надерти за те, що він накоїв

Сьогодні 16:05 1107 1
Функціонер висловився про діяльність попереднього власника клубу
Ярославський - про Курченка: Спіймати б те цуценя та вуха надерти за те, що він накоїв
#Ярославський, #Металіст

Джерело - Чемпіон.

Президент Металіста Олександр Ярославський негативно ставиться до діяльності попереднього власника харківського клубу Сергія Курченка.

Про це заявив сам функціонер.

"8 липня вдарив перший молот по старому житті, за старою інфраструктурі. За 3 місяці пофарбували 4 000 тонн металу. Весь наш павучок пофарбований.

А коли я приїжджав раніше, то фарби практично не було. Була іржа, все обдерте було. Величезна маса металу стояла вся вигоріла, без блиску. Він відразу перетворився з павучка в дохлого таргана. Все було знищено. По-хорошому, зловити б те цуценя і вуха йому надерти за те, що він тут накоїв.

Курченку? Звичайно", - сказав Ярославський.

Нагадаємо, Гуйє став спортивним директором Металіста.

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