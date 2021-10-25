Металіст не збирається повертати борги колишнім гравцям команди.

Про це заявив президент клубу Олександр Ярославський.

"Я ж не схожий на людину, яка так взяв, щось подумав і почав бездумно чимось займатися. Повірте, у нас є чим здивувати тих, хто спробує у клубу відсудити борги, які ми не створювали. Питання в тому, наскільки ці борги реальні. Ніхто ж не хоче розбиратися, чи реальні ці борги. Ми знайшли юридичні тонкощі, які говорять, що ці борги не зовсім реальні", - заявив функціонер.

Актуально: Металіст розгромив Поділля

"Вони будуть намагатися створювати проблеми тут, але можна ж і в тюрму загриміти за несплату податків. Я з ними ні про що не домовлявся з цим зарплатами і боргами. Нехай вони з Курченко поговорять. У мене з ним ніякої комунікації немає і бути не може", - сказав Ярославський.