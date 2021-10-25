Петраков і Маліновський з'ясували всі нюанси

Джерело - Чемпіон.

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський ініціював телефонну розмову з головним тренером збірної України Олександром Петраковим.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Між Петраковим і Маліновським не було критичних розбіжностей, це була робоча ситуація. Вони зателефонували і переговорили.

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Петраков і Маліновський з'ясували всі нюанси, футболіст на 100% опиниться в списку викликаних гравців.

Маліновський подзвонив Петракову, а не навпаки.

Нагадаємо, Маліновський став найкращим гравцем матчу Аталанта - Удінезе.