Джерело - Чемпіон.
Хавбек Аталанти Руслан Маліновський ініціював телефонну розмову з головним тренером збірної України Олександром Петраковим.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Між Петраковим і Маліновським не було критичних розбіжностей, це була робоча ситуація. Вони зателефонували і переговорили.
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Петраков і Маліновський з'ясували всі нюанси, футболіст на 100% опиниться в списку викликаних гравців.
Маліновський подзвонив Петракову, а не навпаки.
Нагадаємо, Маліновський став найкращим гравцем матчу Аталанта - Удінезе.