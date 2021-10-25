Рух - Зоря: Де дивитися матч Кубку України

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/8 фіналу Кубку України львівський Рух зіграє з луганською Зорею.
Матч відбудеться у четвер, 28 жовтня. Початок матчу о 19:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/8 фіналу Кубку України львівський Рух зіграє з луганською Зорею.
Матч відбудеться у четвер, 28 жовтня. Початок матчу о 19:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.