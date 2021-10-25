 Рух - Заря: Где и когда смотреть онлайн матч Кубка Украины | Футбол | Champion.com.ua
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Рух - Зоря: Де дивитися матч Кубку України

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Матч відбудеться у четвер, 28 жовтня
Рух - Зоря: Де дивитися матч Кубку України
#Рух, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубку України львівський Рух зіграє з луганською Зорею.

Матч відбудеться у четвер, 28 жовтня. Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.

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