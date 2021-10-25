Маріуполь - Динамо: Де дивитися матч Кубку України

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/8 фіналу Кубку України Маріуполь прийме київське Динамо.
Матч відбудеться у середу, 27 жовтня. Початок матчу о 17:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 2.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/8 фіналу Кубку України Маріуполь прийме київське Динамо.
Матч відбудеться у середу, 27 жовтня. Початок матчу о 17:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 2.