Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі

Джерело - Чемпіон.

У відвертій розмові з Максимом Розенком знаменитий український тренер Леонід Колтун розповів, як в Піднебесній боролися з корупцією у футболі, хто спробував зробити з нього "ручного" тренера і що йому дав досвід роботи в Китаї.

Віза за годину

- Леоніде Яковичу, в Китаї ви опинилися в 2000 році. Як це відбулося?

- Випадково. З української тренерської орбіти я випав в 1999-му, після того як за особистою ініціативою пішов з поста наставника Дніпра.

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Кілька місяців був у творчій відпустці. Потім щастя впало на мене прямо з неба. В одному з київських ресторанів разом з Анатолій Бузником зустріли професором з Національного університету фізичного виховання і спорту. У нього в аспірантурі працював китаєць, який в Піднебесній займав високе положення і мав відношення до команди Цзянсу Сайнті з міста Нанкін. Китаєць сидів в ресторані поруч з професором. Розговорилися. З'ясувалося, що команді потрібен новий тренер. Азіат запитав, чи готовий завтра вилітати в Нанкін. Я був готовий. Представник Піднебесної прямо з ресторану зателефонував президенту клубу. Вже наступного дня ми відправилися в Китай. Візу китаєць мені оформив за годину.

- Якось занадто легко вийшло.

- Складнощі були попереду. Я їхав на "перегляд". Мав тренувати молодіжну команду. Правда, зарплату запропонували таку, що більшість тренерів української прем'єр-ліги мені б позаздрили. Але перш ніж мова зайшла про гроші, тричі зустрічався з керівниками фірми, яка фінансувала команду. Розповідав їм по 4 години на кожній зустрічі, як буду тренувати, на які результати розраховую. Що потрібно змінити в команді. Потім з'ясувалося, що з тренером першої команди Желько Баньячем виникли якісь проблеми. І мені запропонували очолити першу команду.

- Хто фінансував Цзянсу Сайнті?

- Велика компанія, що спеціалізувалася на суднобудуванні, машинобудуванні і легкій промисловості. Компанія орендувала клубу базу з десятьма полями. Також в нашому розпорядженні був просторий манеж і готель з їдальнею. 40-тисячний стадіон, на якому команда проводив домашні матчі. В середньому на кожен поєдинок приходили 35 тисяч уболівальників.

- Більшу частину часу команда проводила на базі?

- До мене китайці проводила там шість днів в тиждень. Ходили парами за руку в їдальню і на тренування. Як діти в таборі або школі. Лише по неділях хлопців, у яких вже були сім'ї, відпускали до рідних. Я цей режим намагався трохи полегшити.

Як 100 тисяч доларів перетворюються в десять

- Яке місце в китайській табелі про ранги займав Цзянсу?

- Команда грала в другому за рангом вітчизняному дивізіоні. Мій прихід багато хто сприйняв в багнети. Генеральним директором клубу виявився відомий китайський мафіозі, який хотів зробити з мене ручного тренера. Мені влаштували кілька іспитів. Намагалися знайти якісь вади в моїй кваліфікації. Але я успішно пройшов випробування і підписав контракт.

- На який термін?

- На 4 місяці - до кінця першості. З підписанням угод китайці максимально перестрахувалися. За час роботи в Піднебесній укладав з клубом контракт шість разів (!).

- Як вам вдалося переконати засновників Цзянсу Сайнті, що з вибором українського тренера вони не помилилися?

- За друге коло ми піднялися з сьомого місця на перше. Фінішували третіми. Три команди набрали однакову кількість очок. Лишилися на третьому місці за додатковими показниками - співвідношенню забитих і пропущених м'ячів. Для виходу в елітний дивізіон не вистачило одного забитого м'яча.

- Для вас це було ударом?

- Ще й яким! До того ж це сильно позначилося на розмірі преміальних. За перше місце мені як головному тренеру обіцяли 100 тисяч доларів. За друге - 50 тисяч. За третє - тільки 10 тисяч.

- Що для вас було найскладнішим на початковому етапі роботи?

- Відрізняти підопічних - для мене всі вони були на одну обличчя. Довелося розпорядитися, щоб на тренуваннях вони грали в футболках з номерами. Так їх ідентифікував. Але поступово з цим завданням впорався. Непросто було звикнути до клімату - на півдні Піднебесної неймовірна спека. Днем - просто плавильна піч: вище 40 градусів в тіні. Притому, що типовий розпорядок дня в Китаї: сніданок - о 8:00, обід - в полудень, вечеря о 18:00. Клімат, життєвий уклад - все інше.

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3 мільйони юанів

- Китайську футбольну громадськість здивував підйом Цзянсу Сайнті?

- Звучали різні версії з цього приводу. На один з наших поєдинків навіть була запрошена бригада арбітрів з Південної Кореї. Це сталося вперше в історії Китаю. Однак рецепт перемог був простий - мені вдалося налагодити командну дисципліну і урізноманітнити тактичну виучку гравців. Знизив тривалість тренувань. До мого приходу в Санті практикувалися тригодинні заняття. Але збільшив їх інтенсивність. Це принесло свої плоди.

- Скільки в команді було легіонерів?

- Троє - такою була ліміт в нашому дивізіоні. Два бразильця і ​​нігерієць. Намучився з ними! Південноамериканці на першому ж занятті відмовилися тренуватися. Мотивували відмову накопичилася втомою. Довелося їх струсити. Трохи підтягнув. Але дисципліна все одно не стала їх коником. Довелося продавати. Працевлаштували в Європі - одного в Порту, другого в швейцарський Ксамакс.

- З місцевими гравцями швидко знайшли спільну мову?

- Як тільки почав їх розрізняти. Прізвища був непросто вивчити, називав їх українськими іменами. Умовний Мик Чин Ер стал Миколою, Пет Янг Хол - Петром. Також команді довелося вивчити кілька наших слів. Що таке передача, пас вони розуміли. Воротареві було 33 роки. Любив випити, погуляти. Грав у карти. Все йшло до завершення кар'єри. Поговорив з ним відверто. Сказав, що вірю в його талант. Хлопець змінився. Почав грати так, що до нас подивитися на нього зачастили скаути клубів суперліги.

- Підопічні часто порушували спортивний режим?

- Особливих ексцесів не було Хлопці пили пиво, причому в помірних дозах. До нас їм дуже далеко.

- З харчуванням на базі було все нормально?

- Спочатку - не дуже. База була за містом, кухар сільський. Хтось збагачувався на цьому. Та ж система, що і у нас. Бачу - футболісти ходять голодні. Довго терпів, але потім сказав, мовляв, команда буде жити в місті перед грою. А в місті - це значить шведський стіл. Їж, скільки забажаєш. Команді це сподобалося. Стали виїжджати в місто на день раніше. П'ятизірковий готель, харчування. Життя вдалось. Мій авторитет в команді ще більше зріс.

- Українських гравців запрошували?

- У 2004 році півсезона грав Нагорняк. Сергій прийшов вільним агентом, але все одно непогано заробив. Також взяли хлопця з Бородянки.

- Незадовго до вашого приїзду у китайській лізі відбувся цілий ряд скандалів з договірними матчами.

- Так, але місцева влада швидко навела порядок. Суддям було офіційно оголошено: протягом тижня віддати в федерацію всі хабарі, отримані від клубів. Принесли близько 3 мільйонів юанів. Один рефері не здав 45 тисяч, так його посадили на десять років. По-моєму, так і помер у в'язниці.

- Посадили тільки суддів?

- Ще президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки. Розслідування тривало два роки, прослуховували телефони суддів і функціонерів.

- Був скандал і з вашим Цзянсу Сайнті. В курсі?

- Наш генеральний директор вирішив продати гру. Так його і ще п'ятьох гравців дискваліфікували довічно. Завдяки йому і поїхав з Китаю. Цей мафіозі зробив моє перебування в команді нестерпним. Ще й лівих легіонерів весь час намагався підсунути - напевно мав свій інтерес. Коли президент компанії-засновника клуби змінив місце роботи, я зрозумів, що мої дні в команді закінчуються.

- Але до цього ви пережили в Китаї пандемію SARS - атипову пневмонію. Вас дійсно відправили за місто в барак на карантин?

- Таке не забувається. На той момент у футбольному плані все складалося чудово. Йдемо на першому місці. Життя вдалось! І тут як фільм жахів. Атипова пневмонія постукала в двері. Магазини, ресторани, торгові центри - все закривається. Поліція. Собаки. Чотири місяці карантину. У Китаї паніка. Чемпіонат призупинили. Хотів полетіти додому. Їду в аеропорт. Трохи застудився. Там тепловізори, у мене температура 37,5. Забрали документи і телефон, відправили за місто в барак на карантин. Там близько 200 людей. Все в щоці. Мені взагалі весело - телефону немає, мови не знаю. Пожалкував, що до цього не навчився медитації.

- Довго там пробули?

- 10 днів. Харчування трохи гірше, ніж в 5-зірковому готелі - раз в день привозили коробку рису. Коли вийшов звідти - землю цілував. Навіть у футболі у мене такого стресу не було. Тоді ж весь світ був приголомшений. Через місяць після карантину почали випадати зуби. З'явилися проблеми з суглобами. Потягнуло додому.

- Загалом в Цзянсу Сайнти нормально заробили?

- Більше, ніж за всю свою 25-річну тренерську кар'єру. Скільки обіцяли, стільки й платили. Розрахунок проводився 28-го числа кожного місяця. Гроші на карту, знімав в банку. Важко було в іншому - поспілкуватися, посидіти нема з ким. Китайську так і не вивчив. Дуже складна мова. Зараз, правда, про цей етап кар'єри згадую з ностальгією. У Піднебесній навчився тому, чого мені не вистачало в моїй ігровій і тренерській кар'єрі - терпінню. Ця риса характеру вже більше 15 років дуже допомагає мені в житті.

Китайська тренерська чехарда

Леонід Колтун був єдиним в історії Цзянсу Сайнти фахівцем, який тричі очолював команду. Вперше це сталося в 2000 році, коли українець змінив на тренерському містку югослава Желько Баньяча. У 2001 році Колтун поступився місцем сербу Бошко Античу, який працював зовсім недовго. Його наступником став китаєць Лі Пін'юй. Його в 2002 році змінив Леонід Колтун. У 2004 році клуб довірили місцевому фахівцеві Чи Шанбінь, але в цьому ж сезоні його замінив Колтун. У 2015 році Цзянсу Сайнти менше року тренував румун Дан Петреску. У 2017 році - італієць Фабіо Капелло (також менше року).

Особиста справа:

Леонід Колтун. Народився 7 вересня 1944 року в Харкові.

Виступав на позиції воротаря за команди: Авангард Харків (1961-65), Суднобудівник Миколаїв (1965-67), Зірка Кіровоград (1967-70), Дніпро Дніпропетровськ (1970-78).

Працював в тренерському штабі Дніпра (1980-91) і Зеніту з Санкт-Петербурга, Росія (1996-98).

Головний тренер: Ротор Волгоград (1991), Ворскла Полтава (1992), Нива Тернопіль (1992), Евіс Миколаїв (1992-94), Полісся Житомир (осінь 1994-го), Металург Запоріжжя (1995), Торпедо Запоріжжя (1998-99 ), Дніпро (1999), Цзянсу Сайнти Нанкін, Китай (2000-04, з перервами).

Максим Розенко, Чемпіон