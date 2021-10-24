Челсі лідирує, Манчестер Юнайтед опустився на сьоме місце. Турнірна таблиця після 12 турів АПЛ

Центральним матчів був МЮ - Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

22-24 жовтня відбулися матчі 12 туру АПЛ.

Центральним матчів був МЮ - Ліверпуль. Гості святкували переконливу перемогу з рахунком 5:0. Мерсисайдці після перемоги розташувалися на другому місці. Челсі, що у звітному турі знищив Норвіч, очолює турнірну таблицю. МЮ після розгрому опустився на 7-е місце. Вест Гем після перемоги над Тоттенгемом піднявся не четверте місце.

У зоні вильоту перебувають Бернлі, Ньюкасл та Норвіч. І ці три команди поки не мають жодної перемоги у нинішньому чемпіонаті.

Турнірне становище команд після 12 турів: